Российские войска захватили два села. Одно из них Зирка - на границе с Днепропетровской областью, а также Белогоровка в Луганской.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

При этом россиянам также удалось продвинуться в районе Комара на юго-западе Донецкой области.

Крупное продвижение РФ зафиксировано и к северо-востоку от Покровска и Мирнограда (по линии Новоторецкое - Новоэкономическое). Там враг вероятно совершает попытки выйти к северу от Покровска.

Также обнаружено продвижение российских отрядов к северу от Купянска.

Ранее мы писали, что армия РФ снова продвинулась в Каменском на Запорожском направлении, а также у границы с Днепропетровской областью. В частности, захвачена Ялта непосредственно на административной границе, а серая зона зашла в соседнее Новохатское.

Война в Украине идет 1235-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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