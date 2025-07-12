Россияне захватили два села, продвинувшись сразу на нескольких направлениях - Deep State
Российские войска захватили два села. Одно из них Зирка - на границе с Днепропетровской областью, а также Белогоровка в Луганской.
Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
При этом россиянам также удалось продвинуться в районе Комара на юго-западе Донецкой области.
Крупное продвижение РФ зафиксировано и к северо-востоку от Покровска и Мирнограда (по линии Новоторецкое - Новоэкономическое). Там враг вероятно совершает попытки выйти к северу от Покровска.
Также обнаружено продвижение российских отрядов к северу от Купянска.
Ранее мы писали, что армия РФ снова продвинулась в Каменском на Запорожском направлении, а также у границы с Днепропетровской областью. В частности, захвачена Ялта непосредственно на административной границе, а серая зона зашла в соседнее Новохатское.
Война в Украине идет 1235-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июля 2025 года в обновляемом онлайне.
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