Продвижение армии РФ лишает Украину месторождений редкоземельных металлов, которые та предлагала США в рамках ресурсной сделки.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в настоящее время под вопросом стоит месторождение в населенном пункте Шевченко в Донецкой области.

"Захват месторождения Шевченко подчеркивает основную проблему для сделки. Чем больше территории российские войска захватывают в Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону", – говорится в статье.

При этом директор американской компании Critical Metals Corp, которая раньше владела лицензией на разработку месторождения Шевченко, Михаил Жернов предупреждает, что такими темпами Украина будет только терять месторождения.

"Если российские войска пойдут дальше, захватят все больше и больше территории, они будут контролировать все больше и больше месторождений полезных ископаемых. Это вопрос для этой сделки", – заявил Жернов.

Напомним, накануне стало известно, что армия РФ захватила ключевое месторождение лития, которое находится в поселке Шевченко Донецкой области.

Ранее СМИ писали, что Украина начала готовить тендер на разработку крупнейшего в стране литиевого месторождения Добра в Кировоградской области.