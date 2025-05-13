Разработка украинских месторождений в рамках минеральной сделки с США начнется не раньше 2040 года и потребует огромных инвестиций для запуска проектов.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на экспертов.

Около 10 лет потребуется только на обнаружение и разработку месторождений. Хотя разработка нефти и газа может быть реализована быстрее.

"Серьёзные препятствия, включая продолжающуюся войну России против Украины, фрагментарные геологические данные, сильно разрушенную инфраструктуру и риск коррупции в дополнение к обычным трудностям при запуске любого нового проекта в сфере природных ресурсов означают, что разработанные в рамках этой сделки рудники могут начать добычу полезных ископаемых лишь к 2040 году", - пишет FT.

Что касается получения финансовой выгоды от соглашения, то это достижимо не раньше чем через 10–15 лет.

"Это может занять 10–15 лет. Именно о таких сроках мы говорим", - сказал изданию бывший глава отдела природных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития Эрик Расмуссен, рассуждая о перспективах американско-украинского инвестиционного фонда реконструкции, в который будут поступать доходы от будущих проектов.

Тем временем комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для запуска минеральной сделки с США, сообщила в своей Фейсбуке глава комитета Роксолана Пидласа.

По ее оценке, Украина внесет в общий с США фонд около 3 миллиардов гривен за 5 лет.

Теперь изменения должны рассмотреть все депутаты в сессионном зале Рады.

Напомним, вчера Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки о недрах.

Подробности сделки мы разбирали в отдельном материале.