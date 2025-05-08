Сегодня, 8 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию минеральной сделки с США.

"За" проголосовали 338 народных депутатов.

Что о ней известно?

Ратификацию прошел опубликованный ранее Кабмином проект рамочного договора, где в общих чертах описаны принципы сделки. Согласно этому документу:

США и Украина создают Инвестиционный фонд восстановления, в который со стороны Вашингтона входит госагентство DFC, а от Киева - одно из правительственных агентств.

Украина должна передавать в фонд 50% роялти и платежей от новых лицензий на добычу полезных ископаемых. США могут зачесть военную помощь (если она будет) как инвестиционный вклад, но обязанности американцев эту военную помощь Украине предоставлять в договоре не прописано.

Фонд не платит налоги в Украине, а условия соглашения имеют приоритет над украинскими законами. Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и вывод средств за рубеж. Как позже уточняли в Кабмине, Фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр, а счет по его пополнению открыт в Украине.

Все инвестиционные проекты из сферы добычи полезных ископаемых обязаны раскрывать информацию фонду. Нельзя предлагать третьим сторонам лучшие условия, чем фонду.

При этом есть еще как минимум два дополнительных соглашения, которые украинская власть называет "техническими". Опубликованы они не были, и украинская власть настаивает, что переговоры по ним еще ведутся. Хотя многие инсайдеры и СМИ, как украинские, так и западные, пишут, что эти документы уже подписаны правительством. И наиболее важные пункты сделки, а также преимущества для американцев, содержатся именно там.

Судя по утечкам в прессе, по этим дополнительным соглашениям, которые в Раду не попали, контроль американцев над разработкой новых украинских месторождений будет близок к тотальному. При этом никаких обязательств к инвестированию в Украину или к поставкам оружия в документе нет. Зато есть многочисленные обязательства Украины и даже прописаны жесткие санкции за их нарушение.

Как сообщало "Зеркало недели", "США будут иметь преимущество как в управлении Фондом, так и в участии в украинских инвестиционных проектах.

По данным издания, управлять фондом будет Совет с равным количеством представителей Украины и США, но ему будут помогать четыре комитета, в которых будет больше американцев:

инвестиционный комитет - три менеджера США, два менеджера Украины;

административный комитет - три менеджера США и два менеджера Украины;

аудиторский комитет, отвечающий за привлечение сторонних аудиторов, а также за наем и надзор за консультантов по оценке взносов, - два менеджера США и два менеджера Украины;

комитет по поиску проектов - три менеджера Украины и два менеджера США.

При этом, по условиям соглашений, если "украинский партнер" что-то нарушит, "никаких распределений ему не видать, а украинские менеджеры теряют все права голоса в Совете и соответствующих комитетах Фонда". Ответственность США за нарушения с их стороны в соглашениях не предусмотрена.

Также сообщается, что американские инвесторы будут первыми получать информацию по потенциальным проектам в сфере добычи полезных ископаемых и инфраструктуры, рассматривать ее до трех месяцев, и только в случае их отказа, остальные инвесторы смогут получить проект, но в течение полугода условия не могут быть более финансово выгодными, чем те, что были предложены американцам. Частично это уже подтвердили в украинском правительстве.



Аналогично с закупкой продукции, добытой на месторождениях. То есть по всем проектам в сфере добычи полезных ископаемых и в других сферах, предусмотренных соглашением, американцы будут иметь "право первой ночи".

"В целом сотрудничество будет выглядеть так: американцы дают оружие (если дают). Мы же за счёт потенциально недополученной бюджетом ренты создаём фонд (туда будет вноситься 50% всех арендных платежей, лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате правительства Украины по соглашениям о распределении продукции, касающихся лицензий, выданных после вступления в силу документа, и так называемых спящих лицензий - Ред.) и подбираем для них инвестиционные проекты. Они в них заходят (или не заходят), но по полгода и никто другой туда не заходит. Первые десять лет вся полученная прибыль реинвестируется в Украине (и это будут очень небольшие суммы, ведь речь идёт о новых или "спящих" лицензиях, где не проводилась ни разведка, ни добыча). Затем деньги делятся и выводятся Штатами из Украины без налогообложения", - резюмирует ЗН.

Отметим, что если верны изложенные выше параметры работы фонда, то открывается путь к тотальному перераспределению активов в Украине. К примеру, против украинских предпринимателей, которые владеют лицензиями на месторождения, вводятся санкции СНБО, что означает автоматическое их лишение этих прав. После чего новые лицензии выдаются уже американским компаниям. Причем 50% от стоимости лицензий будет уходить не в украинский бюджет, а в Фонд, который де-факто контролируется правительством США.

Это явно не вызывает восторга у многих в Украине, включая парламент. Интересно, что иностранный комитет Рады вчера, который рекомендовал ратифицировать соглашение, сделал важную оговорку. По ней, "любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации Соглашения … не могут выходить за пределы положений настоящего Соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им", - говорится в преамбуле заключения комитета.

То есть, по логике этой правки, голосование за рамочное соглашение не означает, что автоматически Рада утвердила и другие соглашения, которые заключаются в рамках сделки. А все последующие договора не могут выходить за рамки ратифицированного соглашение.

Но это соглашение крайне абстрактное. И по всей конкретике там идут отсылки к Договору об ограниченном партнерстве. То есть, последний документ однозначно "выйдет за рамки" ратифицированного соглашения, так как будет намного более подробным и конкретным. По сути - он и является основным элементом сделки по недрам.

Таким образом, если соглашение о недрах будет ратифицировано с данной поправкой, то это будет означать, что-либо Зеленский должен будет вносить Договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку по недрам и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом.