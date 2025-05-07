Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству переголосовал свое вчерашнее решение по поводу ресурсной сделки с США, добавив к ней новую преамбулу. В преамбуле сказано, что парламент ратифицирует только один известный ей документ соглашения.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Ирина Геращенко.

С упомянутой правкой комитет рекомендует Раде ратифицировать соглашение.

"Верховная Рада Украины отмечает, что ратификация соглашения… не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения настоящего соглашения. Верховная Рада Украины заявляет, что любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации соглашения… не могут выходить за пределы положений настоящего соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им и не согласованы в установленном порядке", - говорится в преамбуле, которую поддержали все члены комитета.

Что это значит

Итак, правка комитета говорит о том, что голосование за обнародованное соглашение не означает, что Рада одобряет договор об ограниченном партнерстве и другие соглашения, которые заключаются в рамках сделки. И все эти документы не могут выходить за рамки норм, содержащихся в ратифицированном соглашении.

Отметим, что предлагаемое сейчас к ратификации соглашение крайне абстрактное, в нем содержатся отсылки к договору об ограниченном партнерстве. То есть последний документ однозначно выйдет за рамки ратифицированного соглашения, так как будет намного более подробным и конкретным. По сути он и является основным элементом сделки о недрах.

Таким образом, если ресурсное соглашение ратифицируют с указанной поправкой, то это будет означать, что либо Владимир Зеленский должен будет вносить договор об ограниченном партнерстве на ратификацию в Раду, либо затем появится возможность в любой момент оспорить сделку и признать ее никчемной, так как она не была полностью ратифицирована парламентом.

Напомним, 8 мая депутаты будут голосовать за сделку, не зная всех ее подробностей. Часть подробностей, которые заложены в двух пока не обнародованных дополнительных соглашениях, появились только вчера. О них мы подробно писали.

К слову, сегодня американское посольство в Украине подтвердило, что Рада рассмотрит ратификацию минерального соглашения с США завтра.

"Решение комитета передать законопроект на голосование 8 мая стало важным шагом, теперь задача Верховной Рады сохранить динамику", - сказано в публикации посольства в Телеграме.

О том, хватит ли голосов в парлменте, мы разбирались в отдельной статье.