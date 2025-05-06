Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству поддержали ратификацию ресурсного соглашения с США.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, на комитете было внесено предложение в текст решения комитета.

"Любые дополнительные договоренности о создании фонда восстановления не могут противоречить настоящему соглашению. Это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ", - написал нардеп.

Он рассказал, что за ратификацию проголосовали 11 членов комитета, воздержался один, не приняли участие в голосовании двое.

Как мы писали, в заседании комитета приняла участие новая временная поверенная в делах США Джули Дэвис.

8 мая депутаты парламента будут голосовать за сделку в сессионном зале, не зная всех ее подробностей. Часть подробностей, которые заложены в двух пока не обнародованных дополнительных соглашениях, появились только сегодня. О них мы писали сегодня в отдельном материале.

Хватит ли голосов для ратификации, мы разбирались в большой аналитической статье.