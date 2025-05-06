Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству приступил к рассмотрению ратификации ресурсной сделки.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале народная депутат Марьяна Безуглая.

"Рассматриваем на комитете ратификацию соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления", - написала нардеп.

По ее словам, на заседании выступят подписывавшая соглашение Юлия Свириденко, министр иностранных дел Андрей Сибига, представители других министерств: Тарас Качка, Денис Улютин, Алексей Соболев и Людмила Сугак. На комитете присутствует новая временная поверенная в делах США Джули Дэвис.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко на заседании опровергла информацию о подписании ею в США двух дополнительных соглашений.

Мы подробно рассказывали, что написано в соглашении, которое должна утвердить Рада. Кроме прочего текст документа содержит четкие обязательства о взносах в совместный фонд со стороны Украины (50% стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых), но не содержит конкретных обязательств о взносах со стороны США.

Как сообщалось, ратификация соглашения в сессионном зале парламента запланирована на 8 мая. При этом депутаты будут голосовать за сделку, не зная всех ее подробностей. Хватит ли на ратификацию голосов, мы разбирались в отдельном материале.