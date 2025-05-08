Кабинет министров Украины подтвердил, что США получат приоритетный доступ к информации о месторождениях, о чем ранее сообщали СМИ.

"Эффективность фонда будет зависеть от интереса американских партнеров. Они заинтересованы, ведь получают первоочередную информацию о новых инвестиционных возможностях, прежде всего, в сфере критического сырья, нефти и газа", - заявили на брифинге министр экономики Юлия Свириденко и ее заместитель Тарас Качка.

Для других компаний будут, как и раньше, конкурсы и аукционы, но и они смогут обращаться в фонд за поддержкой.

Менеджеры фонда еще не определены. Со стороны США это могут быть представители DFC (Корпорации международного финансирования) и Минфина.

По словам чиновников, фонд заработает уже через несколько недель. Переговоры по дополнительным соглашениям, которые не были обнародованы официально, продолжаются ежедневно. Качка сказал, что "вероятнее всего", документы будут обнародованы.

Напомним, комитет парламента по иностранным делам рекомендовал ратифицировать соглашение с поправкой о необязательности признания остальных соглашений в рамках сделки. Что это означает, мы разбирали в отдельном материале.