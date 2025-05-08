Фракция "Европейской солидарности" в Верховной Раде проголосовала за ратификацию минеральной сделки, хотя раньше ее жестко критиковала.

Почему так произошло, объяснил в Фейсбуке народный депутат из фракции Владимир Арьев.

"Главное, что повлияло на окончательный выбор: иметь шанс сохранить помощь США, чтобы закончить войну на украинских условиях, или потерять помощь и территории с ресурсами включительно. Без этого соглашения мы на 100% теряли поддержку США", - объяснил Арьев.

По его мнению, американская помощь не будет гарантирована и с этим соглашением, но это лучше, чем ее гарантированное прекращение.

Арьев также раскритиковал Владимира Зеленского за то, что Украина в итоге получила именно такое соглашение. Он полагает, что это стало следствием "безответственной дипломатии", конфликта в Белом доме и публичной критики Белого дома. Такая политика поставила под угрозу "существование государства", заявил Арьев.

"Команда Зеленского загнала Украину в тупик, из которого выход был лишь через очень плохие условия или катастрофу размером с существование государства", - написал нардеп.

Еще вчера в Раде выражали уверенность, что соглашение будет ратифицировано.

Мы подробно писали об условиях ресурсной сделки.