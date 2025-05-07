В повестку дня Верховной Рады Украины официально внесли ратификацию сделки с США о недрах.

Фрагмент повестки опубликовал народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

Также парламентарий выразил уверенность, что за ратификацию проголосуют более 280 депутатов.

Напомним, ранее парламентский комитет по экономическому развитию рекомендовал принять в целом закон о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки. Предлагалось вынести его на голосование и принять его за основу и в целом.

Накануне комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству поддержал ратификацию ресурсного соглашения с США.

Сегодня комитет рекомендовал ратифицировать соглашение с поправкой о необязательности признания остальных соглашений в рамках сделки.

Что это означает, мы разбирали в отдельном материале. В частности, правка комитета говорит о том, что голосование за обнародованное соглашение не означает, что Рада одобряет договор об ограниченном партнерстве и другие соглашения, которые заключаются в рамках сделки.