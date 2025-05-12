Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки о недрах.

Об этом сообщается в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины.

Документ был одобрен парламентом на заседании в четверг, 8 мая. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов. "Против" не высказался никто.

Напомним, что фракция "Европейской солидарности" в Верховной Раде проголосовала за ратификацию минеральной сделки, хотя раньше ее жестко критиковала.

"Главное, что повлияло на окончательный выбор: иметь шанс сохранить помощь США, чтобы закончить войну на украинских условиях, или потерять помощь и территории с ресурсами включительно. Без этого соглашения мы на 100% теряли поддержку США", - объяснил народный депутат из "Евросолидарности" Владимир Арьев.

По его мнению, американская помощь не будет гарантирована и с этим соглашением, но это лучше, чем ее гарантированное прекращение.

Подробности закона и сделки в целом мы анализировали в отдельном материале.

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