Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине, которое находится в Шевченко Донецкой области и считается самым перспективным.

Об сообщает Le Figaro.

Россия заявляет о полном захвате поселка, карта Deep State пока подтверждает лишь захват значительной части, но фактически само месторождение, открытое еще при Советском Союзе в 1982 году и занимающее 40 гектаров, уже несколько дней находится под контролем России, так как находится на восточной окраине поселка.

По оценке исследователей Национальной академии наук Украины, общие запасы лития в Украине составляют 500 000 тонн, что больше, чем у Португалии, которая в настоящее время владеет крупнейшими месторождениями в Европе.

Но из четырех известных месторождений ни одно на данный не эксплуатируется. Два из них (Полоховское и Добра) расположены в Кировоградской области, а два уже захвачены Россией - Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области.

Однако месторождение в Шевченко было самым перспективным, потому что только там содержится "высокоминерализованный сподумен", из которого литий добывать легче, чем из петалита.

Ранее СМИ писали, что Украина начала готовить тендер на разработку крупнейшего в стране литиевого месторождения Добра в Кировоградской области.

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