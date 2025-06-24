Армия РФ продолжает наступательные действия на нескольких направлениях юго-восточного фронта.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.

В частности, сообщается о продвижении неприятеля в следующих районах:

Клещеевка, Дачное и Торецк на константиновском направлении;

Фёдоровка и Шевченко на западе Донецкой области – в направлении к границам Днепропетровщины.

Ранее Deep State сообщал, что ВСУ отбили у россиян Андреевку в Сумской области.

Война в Украине продолжается 1216-й день. Последние новости с ключевыми событиями 23 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что ВСУ смогли вернуть контроль над селом Андреевка в Сумской области. По предоставленным данным, это стало возможным благодаря 225-му отдельному штурмовому полку, который считается одним из лучших подразделений украинской армии. Также вчера президент Владимир Зеленский после встречи с главой ГУР Кириллом Будановым анонсировал новые удары по РФ.

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