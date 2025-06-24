Россияне продвинулись на нескольких участках в Донецкой области к границе с Днепропетровской. Карта
Армия РФ продолжает наступательные действия на нескольких направлениях юго-восточного фронта.
Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий в своём телеграм-канале.
В частности, сообщается о продвижении неприятеля в следующих районах:
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Клещеевка, Дачное и Торецк на константиновском направлении;
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Фёдоровка и Шевченко на западе Донецкой области – в направлении к границам Днепропетровщины.
Ранее Deep State сообщал, что ВСУ отбили у россиян Андреевку в Сумской области.
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Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что ВСУ смогли вернуть контроль над селом Андреевка в Сумской области. По предоставленным данным, это стало возможным благодаря 225-му отдельному штурмовому полку, который считается одним из лучших подразделений украинской армии. Также вчера президент Владимир Зеленский после встречи с главой ГУР Кириллом Будановым анонсировал новые удары по РФ.
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