Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым анонсировал новые удары по России.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Видим основные болевые точки государства-агрессора и будем наносить соответствующие удары ради защиты нашего государства и людей, а также существенного снижения российского потенциала", - заявил украинский президент.

По его словам, был зафиксирован "дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и доказательства того, что они готовят новые военные операции на территории Европы".

"Фиксируем также и очень ощутимый ущерб, наносимый санкциями российской экономической системе, что подтверждает правильность нашего курса на принуждение России к окончанию войны из-за усиления санкционного и иного давления", - написал Зеленский.

При этом накануне Зеленский заявлял, что Украина будет усиливать санкции против своих граждан, которые "помогают России".

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что нельзя исключать новое наступление России из Беларуси.