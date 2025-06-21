Зеленский обещает усиление санкций для украинцев, помогающих России. Вечернее обращение
Украина будет усиливать санкции против своих граждан, которые "помогают России".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.
По его словам, в планах также стоит активизация всей внутренней санкционной работы в Украине.
"Чтобы каждый, кто до сих пор помогает России или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнесы на оккупированных территориях, чтобы каждый ощутил, что это абсолютно преступная деятельность", - сказал глава государства.
Ранее Зеленский призвал Трампа и страны G7 ввести новые санкции против Кремля, предоставив ВСУ системы ПВО, и обеспечить Украине ежегодные 40 млрд долларов помощи.
При этом на днях он сделал заявление, что войну в Украине нужно закончить до конца президентского срока Дональда Трампа. То есть до 2029 года.
Между тем война в Украине идет 1214-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июня 2025 года в обновляемом онлайне.
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