Украина будет усиливать санкции против своих граждан, которые "помогают России".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения.

По его словам, в планах также стоит активизация всей внутренней санкционной работы в Украине.

"Чтобы каждый, кто до сих пор помогает России или каким-либо образом с ней сотрудничает, или сохраняет бизнесы на оккупированных территориях, чтобы каждый ощутил, что это абсолютно преступная деятельность", - сказал глава государства.

Ранее Зеленский призвал Трампа и страны G7 ввести новые санкции против Кремля, предоставив ВСУ системы ПВО, и обеспечить Украине ежегодные 40 млрд долларов помощи.

При этом на днях он сделал заявление, что войну в Украине нужно закончить до конца президентского срока Дональда Трампа. То есть до 2029 года.

Между тем война в Украине идет 1214-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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