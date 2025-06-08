Американский лидер Дональд Трамп "должен" ввести новые антироссийские санкции для принуждения Москвы к прекращению войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американский телеканалу ABC News.

"Он – лидер США, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим. Мы верим, что США лидеры цивилизованного мира", – сказал украинский президент.

В частности, Зеленский предложил Штатам снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов.

"Они могли бы ввести энергетические ограничения, и предельные цены на нефть – 30 долларов, не более. Мы потеряли три года, мы дали им эти деньги", – сказал Зеленский.

В США тем временем пишут о проблематичности введения новых санкций против РФ.

"Соединённые Штаты, которые по-прежнему зависят от импорта обогащенного урана из России в качестве топлива для своих ядерных реакторов, сами могут нарушить этот законопроект", – считают эксперты, опрошенные газетой Politico.

Напомним, Трамп попросил отложить введение 500% вторичных пошлини на российские товары.

"Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы оказывать большее давление на Путина. Возможно, Трамп больше всего хочет перезагрузки отношений с Россией, даже больше, чем мира", – заявил европейский чиновник.