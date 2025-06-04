Президент США Дональд Трамп попросил, чтобы Сенат пока не рассматривал законопроект, предполагающий введение 500%-ных вторичных пошлин в отношении продукции из РФ.

Об этом сообщил глава комитета по делам вооружённых сил Роджер Уикер.

"Я знаю, что он запросил, чтобы Джон Тьюн (лидер республиканского большинства в сенате - Ред.) не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе", – сказал Уикер.

Ране "Страна" взвешивала какое решение примет Трамп касательно введения астрономических пошлин против стран, покупающих товары у России.

Предлагаемые вторичные тарифы принципиально отличаются от тех, что вводились США ранее. Тогда под антироссийские санкции попадали отдельные нероссийские (в том числе и китайские) компании. Но на этот раз предлагается обложить грандиозными 500%-ными пошлинами импорт в США тех государств, что продолжат покупать российские нефть, газ, уран, нефтепродукты и нефтехимию.

Напомним, в Politico писали, что Трамп "опасается" законопроекта о 500% пошлинах в отношении РФ.

"Совершенно очевидно, что что-то удерживает его от того, чтобы оказывать большее давление на Путина. Возможно, Трамп больше всего хочет перезагрузки отношений с Россией, даже больше, чем мира (в Украине - Ред.) <...>", – заявил изданию европейский чиновник.