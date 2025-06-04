Резкая критика законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах со стороны американского миллиардера Илона Маска вызвала в Белом доме гнев.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам близкого к Белому дому республиканца, Маска не стоит слушать, потому что упомянутый законопроект влияет на его бизнес.

Чиновники считают его атаку "попыткой возмездия" после того, как Маск не смог убедить республиканцев сохранить налоговую льготу на электромобили в крупном законопроекте, которая принесла бы пользу Tesla.

При этом отмечается, что миллиардер не смог убедить администрацию включить его спутники Starlink в национальную систему управления воздушным движением.

Также издание пишет, что напряженность усилилась из-за того, что Маск покинул Белый дом, хотя его пытались убедить остаться. Уточняется, что у Трампа были "разочарованы" решением Маска уйти ради своей "пошатнувшейся бизнес-империи".

Напомним, в конце мая бизнесмен выступил с критикой Трампа, заявив, что "разочарован огромным законопроектом о расходах, который увеличивает дефицит бюджета и подрывает работу, которую ведёт команда департамента эффективности правительства".

Позже Маск снова резко раскритиковал новый законопроект администрации о государственных расходах.