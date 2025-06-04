В Европейском Союзе опасаются, что на саммите "Большой семерки", который пройдет в Канаде 15 июня, президент США Дональд Трамп начнет им угрожать прекратить военную помощь Украине. Остановка помощи Киеву может быть использована Вашингтоном как инструмент давления на европейцев по другим вопросам, включая торговлю и оборону.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Он (Трамп - Ред.) мог бы сказать нам: "Если вы не дадите мне хорошую торговую сделку, то мы не будем поддерживать Украину". Или: "Если вы заставите меня поддержать Украину, то мы усилим [наши требования к вам увеличить] ваши военные расходы для НАТО", например", - сказал изданию верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Высокопоставленные чиновники ЕС обсудили наихудшие сценарии, которые включают полную остановку поддержки Украины со стороны США, в том числе разведывательной информации, и запрет европейским странам на поставку оружия, закупленного в США. Среди этих сценариев фигурирует полномасштабная торговая война с тяжелыми последствиями для экономического роста, а также быстрый вывод из Европы американских войск.

"В вопросах торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим и очень плохим исходом", - считает высокопоставленный чиновник ЕС.

В мае СМИ писали, что сторонники продолжения военной помощи Украине в Европе пришли к выводу, что им нужно "стать реалистами" и быть готовыми к тому, что президент США "бросит" Украину.

Между тем в новой администрации США обещают проверить уже предоставленную Украине помощь на предмет присвоений.