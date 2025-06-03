Страны НАТО планируют учитывать военную помощь Украине как траты на оборону.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

"Государства НАТО планируют учитывать новые средства, которые будут потрачены на укрепление украинской армии, как связанные с обороной в соответствии с предложением НАТО повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% от ВВП", - говорится в публикации.

Эта схема позволит отчитаться о росте расходов до 5% от ВВП, которого давно требует президент США Дональд Трамп, однако уточняется, что невоенная помощь и выделение вооружений из существующих запасов учитываться не будут.

Ранее мы писали, что Совет Европейского союза принял постановление о создании нового инструмента - "Действия по безопасности для Европы" (SAFE). С его помощью будут поддерживать те государства-члены, которые хотят инвестировать в оборонное промышленное производство посредством общих закупок.

Напомним, в начале весны одной из главных тем в Европе стало перевооружение и избавление от зависимости в военной сфере от США. Мы разбирались в отдельном материале, насколько это реализуемо.