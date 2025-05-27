Совет Европейского Союза принял постановление о создании нового инструмента - "Действия по безопасности для Европы" (SAFE). С его помощью будут поддерживать те государства-члены, которые хотят инвестировать в оборонное промышленное производство посредством общих закупок.

Об этом сообщается на сайте совета.

SAFE будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу, чтобы увеличить производственные мощности, обеспечить наличие средств для оборонны и устранить пробелы в возможностях, в конечном итоге укрепив общую оборонную готовность ЕС.

Кроме того, SAFE позволит ЕС и дальше поддерживать Украину, а Украина - участвовать в закупках и продавать европейским странам свою продукцию. В частности, планируется закупать боеприпасы и ракеты, системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотники, включая морские, и средства РЭБ.

При этом стоимость компонентов из Украины не должна превышать 35 % от ориентировочной стоимости конечного продукта.

"Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам", - сказано в пресс-релизе.

Недавно стало известно, что Владимир Зеленский уже одобрил продажу украинского вооружения. Поэтому Украина может вскоре начать экспорт своего оружия, который юридически не запрещен, но фактически производители не получали на это разрешение.

В начале весны одной из главных тем в Европе стало перевооружение и избавление от зависимости в военной сфере от США. Мы разбирались, насколько это реализуемо.