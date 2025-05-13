Средств, заложенных в государственном бюджете на оборону, в этом году снова не хватит - как было в 2023-м и 2024-м. Перерасход средств к маю составляет около 200 миллиардов гривен.

Об этом сообщил в своем видеоблоге народный депутат Ярослав Железняк.

"Уже к середине мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен. И в относительно ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет-2025. Где-то на минимум плюс 200-250 миллиардов гривен на армию. Рада их проголосует", - отметил нардеп.

В прошлом году дефицит компенсировали повышением налогов. По данным Железняка, в этом году удастся обойтись без такой меры.

"Идут изменения в бюджет 2025 года, в котором предусмотрено увеличение затрат на Министерство обороны примерно на 200 миллиардов. Эту сумму необходимо где-то взять. Откуда их будут брать? Некоторые СМИ разгоняли, что это будут делать за счет увеличения налогов. Насколько я знаю, это будет не за счет увеличения налогов, а за счет перевыполнения бюджета (таможня и налоговая сейчас по цифрам показали больше поступлений, чем от них ожидали), увеличения внутренних заимствований и переброски средств от тех программ, которые не выполняются. Возможно, появятся некие международные доноры, но это маловероятно", - сказал Железняк.

Напомним, об этой проблеме в апреле уже писали СМИ. По их данным, под угрозой оказались зарплаты военным. В Минфине тогда заверили, что проблем с выплатами зарплат военным не будет, а средства на это в бюджете предусмотрены.

Мы рассказывали, что аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году: у Минобороны не оказалось средств на боевые выплаты для ВСУ, так как деньги пошли на закупку оружия.