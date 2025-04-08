В этом году Украине снова не хватает средств на армию, заложенных в изначальном бюджете, из-за чего под угрозой оказались выплаты зарплат военным.

Об этом пишет "Экономическая правда".

По данным издания, уже в первый месяц 2025 года на закупку боеприпасов, дронов и другого вооружения начали тратить средства, за которые планировали в последние месяцы 2025 года платить зарплаты военным. Как сказал газете источник в правительстве, средства на зарплаты за последний квартал (октябрь-ноябрь 2025 года) уже закончились. Другой собеседник добавил, что уже начали тратить средства за сентябрь. Суммарно потрачено сверх плана уже более 200 миллиардов гривен. Поэтому уже в августе нужно будет увеличить расходную часть бюджета, чтобы военные в сентябре не остались без зарплаты.

По информации источника, усиленно закупать оружие сверх заложенных на это в бюджете денег за счет зарплат военных в начале года решили по указанию Владимира Зеленского. Тот еще в декабре 2024 года поручил готовиться к возможной заморозке военной помощи от США либо усилению боевых действий. Поэтому в Кабинете министров начали закупать закупать больше собственного оружия.

"Экономическая правда" отмечает, что реализация этого плана часто сопровождалась коррупцией и неэффективностью. В Кабмине сообщили, что объем безнадежной дебиторской задолженности Минобороны составляет более 50 миллиардов гривен. Это просроченные (но уже проплаченные) контракты на закупку оружия и боеприпасов, выполнение которых даже в самом военном ведомстве считают маловероятным.

После публикации в Минфине заявили, что проблем с выплатами зарплат военным не будет, а средства на это в бюджете предусмотрены.

Напомним, аналогичная ситуация сложилась и в прошлом году, Тогда сообщалось, что у Минобороны нет средств на боевые выплаты для ВСУ, так как деньги пошли на закупку оружия.

В результате для выделения дополнительных 500 миллиардов гривен парламент повысил налоги.