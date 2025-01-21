В Кабинете министров рассматривают возможность отмены выплат людям со ІІ и ІІІ группами инвалидности, увеличив выплаты І группе.

Об этом в комментарии "Українським новинам" сообщил нардеп и первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

По его словам, в настоящее время все эти инициативы неофициальные.

"Я понимаю, что лицо с инвалидностью второй группы получает примерно 2 тысячи гривен. За эти средства невозможно выжить. Когда говорят, что лицо по инвалидности первой группы будет получать 20 000, - окей, а вторая, третья – ничего, то это неприемлемо. Хотя бы оставьте этот минимум, потому что действительно негде брать деньги. Создайте условия, чтобы человек мог трудоустроиться", - сказал Цымбалюк.

Нардеп также отметил, что власти должны быть готовы к увеличению количества ветеранов и лиц с инвалидностью. Этим людям нужно будет не только оказывать социальную помощь, но и создавать условия для трудоустройства.

Другой парламентарий Алексей Гончаренко акцентировал внимание на том, что разговоры об отмене выплат некоторым инвалидам - только разговоры и в Раде нет такого законопроекта, а Кабмин не выпускал никаких постановлений на этот счет.

Осенью в Украине разразился скандал с оформлением липовой инвалидности чиновниками. Так, в Украине 524 прокурора имеют статус людей с инвалидностью. Журналисты подозревают, что он был присвоен незаконно. Сейчас идут проверки прокроров-инвалидов.

На волне скандала Владимир Зеленский подписал закон о реформе медико-санитарных экспертных комиссий (МСЭК), которые присваивают инвалидность. Парламент принял этот закон в конце октября 2024 года.