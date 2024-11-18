Владимир Зеленский подписал закон о реформе медико-санитарных экспертных комиссий (МСЭК).

Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады.

Парламент принял этот закон в конце октября. Основные его положения следующие:

появится возможность онлайн-участия в заседаниях МСЭК, что сэкономит время и русурсы;

для присвоения инвалидности личное присутствие больше не будет нужно, достаточно предоставить медицинские документы для экспертизы;

информацию о решении МСЭК будут вносить в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) для упрощения доступа врачей и прозрачности.

Кабмин будет определять сроки принятия решений комиссиями, а также разработает список оснований для дистанционного, заочного или выездного рассмотрения дел. Отдельно правительство создаст перечень грубых нарушений, за которые членов комиссий будут временно отстранять от работы.

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения сообщала, что нынешние руководители медико-социальных экспертных комиссий не будут допущены на должности в обновлённой системе оценки состояния здоровья граждан.

В МСЭК процветает коррупция. Как выяснилось, из 25 глав областных МСЭК 18 официально оказались миллионерами.