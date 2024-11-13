Родственники бывшего врача скандальной Хмельницкой медицинской социально-экспертной комиссии (МСЭК) Аллы Киндзерской и она сама владеют недвижимостью в Хорватии, четырьмя домами, новыми автомобилями и тремя элитными квартирами.

Это выяснили журналисты hromadske.

Официальный суммарный годовой доход Киндзерской и ее 58-летнего мужа Сергея Киндзерского (он тоже чиновник, работал начальником управления фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в Хмельницкой области) в 2023 год составил около 48 000 долларов, однако стоимость их имущества значительно превышает эту цифру.

Один из домов супругов, коттедж в горах Закарпатья, судя по табличке на фасаде, сдается в аренду, но в декларации этот бизнес не указан.

В Хорватии врач в 2019 году вложилась в строительство, а в 2022 купила строящуюся квартиру в курортном городе Медулин.

На дочь Киндзерских оформлена и квартира в элитном ЖК "Фонтан" в Хмельницком. Ее Елена Киндзерская купила 16 ноября 2023 года. Рыночная цена такой недвижимости составляет 95 тысяч долларов.

Кроме того, у Сергея Киндзерского есть автомобиль Volkswagen Touareg 2023 года выпуска более чем за 80 тысяч долларов. Он куплен в июле 2024 года.

27 тысяч евро Киндзерская хранит на счетах в хорватских банках, наличными на двоих с мужем у них 250 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 475 тысяч гривен, а в украинских банках еще более полумиллиона гривен.

Напомним, Хмельницкую МСЭК возглавляла Татьяна Крупа, у которой дома нашли 6 миллионов долларов налички.

Вообще из 25 глав областных МСЭК 18 официально оказались миллионерами. Самая богатая из них - Крупа.