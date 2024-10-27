Из 25 глав областных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) 18 официально оказались миллионерами. Самая богатая - глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, против которой уже расследуется уголовное дело.

Это следует из информации, которую опубликовал "Главком".

В 2023 году Крупа задекларировала 661,5 тысяч гривен зарплаты и 166 тысяч гривен пенсии. Помимо этого, на банковских счетах она имеет 678 тысяч гривен, $15,5 тысяч и €32,5 тысяч, а наличными - 15,2 миллионов гривен и $160 тысяч. Ее семья также владеет 16 домами, 3 квартирами и 40 земельными участками.

Также значительные доходы показали главврач Винницкой областной МСЭК Юлия Даниленко и руководитель Львовской МСЭК Владимир Решота.

Тем временем, глава НАПК Виктор Павлущик заявил, что конфисковать имущество руководителей МСЭК невозможно, им грозит только статья о недостоверном декларировании.

"Чтобы этих людей можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение и необоснованные активы, надо вносить изменения в Уголовный кодекс и Гражданско-процессуальный кодекс. Мы уже работаем над этим, мы начали готовить изменения в кодексы во исполнение решения СНБО", - сказал глава НАПК.

Напомним, Кабмин утвердил создание группы, которая пересмотрит решения МСЭК о выдаче инвалидности.

Ранее в Минздраве заявили об увольнении руководства Центральной МСЭК в связи с коррупционным скандалом.