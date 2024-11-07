Замглавы Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) задержана по подозрению в коррупции на уклонистах. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По версии следствия, всего за 2 тысяч долларов женщина подделывала документы о II группе инвалидности. Она убеждала клиентов в том, что уже имеет опыт в "решении этих вопросов".

В ходе обысков у нее изъяли около 20 тысяч долларов, документы для оформления инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие улики.

Судя по всему, речь идёт о главной МСЭК при Минздраве.

Женщине озвучено подозрение и грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о многочисленных коррупционных случаях в МСЭК, работники которых зарабатывали миллионы на выдаче липовых справок об инвалидности для уклонения от военной службы.

Так, во время обыска у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах. Она была арестована с возможностью внесения залога 500 миллионов гривен.

После этого было принято решение, что функции МСЭК будет выполнять научно-исследовательский институт проблем инвалидности.