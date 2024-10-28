Функции Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, расположенный в Днепре.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.

Он будет рассматривать обжалования и проводить проверки обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня.

Напомним, Кабинет министров утвердил создание группы, которая пересмотрит решения МСЭК по выдаче инвалидностей.

Накануне в Минздраве заявили об увольнении руководства Центральной МСЭК и ряда чиновников министерства в связи с коррупционным скандалом.

О коррупции в МСЭК мы писали в отдельном материале.

Отметим, что из 25 глав МСЭК 18 официально оказались миллионерами. Самая богатая - глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, против которой уже расследуется уголовное дело.

Но глава НАПК Виктор Павлущик заявил, что конфисковать имущество руководителей МСЭК невозможно, им грозит только статья о недостоверном декларировании.