Функции МСЭК будет выполнять научно-исследовательский институт проблем инвалидности - МОЗ
Функции Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, расположенный в Днепре.
Об этом сообщает Министерство охраны здоровья.
Он будет рассматривать обжалования и проводить проверки обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня.
Напомним, Кабинет министров утвердил создание группы, которая пересмотрит решения МСЭК по выдаче инвалидностей.
Накануне в Минздраве заявили об увольнении руководства Центральной МСЭК и ряда чиновников министерства в связи с коррупционным скандалом.
О коррупции в МСЭК мы писали в отдельном материале.
Отметим, что из 25 глав МСЭК 18 официально оказались миллионерами. Самая богатая - глава Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа, против которой уже расследуется уголовное дело.
Но глава НАПК Виктор Павлущик заявил, что конфисковать имущество руководителей МСЭК невозможно, им грозит только статья о недостоверном декларировании.