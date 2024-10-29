Нынешние руководители медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не будут допущены на должности в обновлённой системе оценки состояния здоровья граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Остальные врачи, работающие сейчас в МСЭК, смогут отправиться на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определённых условиях.

Основным критерием, по которому будут отбирать медперсонал, будет ведение врачебной практики.

Напомним, решением МОЗ функции МСЭК будет выполнять научно-исследовательский институт проблем инвалидности.

Учреждение будет рассматривать обжалования и проводить проверки обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня.

Ранее выяснилось, что из 25-ти глав областных МСЭК 18 официально оказались миллионерами.

При этом глава НАПК заявил, что конфисковать имущество этих людей невозможно, поскольку по закону им грозит только статья о недостоверном декларировании.

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