После ликвидации медико-социальной экспертизы (МСЭК) с нового года пройти экспертизу на инвалидность можно будет онлайн.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. При этом процесс будет цифровизован: в электронной системе будут фиксироваться все действия, шаги и документы для минимизации коррупционных рисков. А статистика относительно команд, их деятельности, решений и очередей будет доступна онлайн для граждан", - заверил премьер.

Проводить экспертизу будут практикующие врачи в многопрофильных больницах.

По словам Шмыгаля, статус инвалидности сохраняется и подразумевает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто имеет инвалидность, ситуация не изменится.

Ранее в Минздраве заявили, что нынешние руководители медико-социальных экспертных комиссий не будут допущены на должности в обновлённой системе оценки состояния здоровья граждан.

Также решением министерства функции МСЭК будет выполнять научно-исследовательский институт проблем инвалидности.