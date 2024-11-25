В Украине 524 прокурора имеют статус людей с инвалидностью.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответе на запрос народного депутата от партии "Евросолидарность" Алексея Гончаренко.

Согласно документу:

в органах прокуратуры работает 831 человек со статусом инвалидности. Из них 524 – прокуроры;

в Офисе генпрокурора работают 66 человек со статусом инвалидности. Из них 26 – прокуроры;

в САП работают три человека со статусом инвалидности, из которых двое – прокуроры;

в областных и окружных прокуратурах работает 762 человека со статусом инвалидности, среди которых 496 – прокуроры;

восемь первых заместителей и заместителей руководителей областных прокуратур имеют статус людей с инвалидностью.

Напомним, после скандала с инвалидностями у прокуроров в отставку подал генпрокурор Андрей Костин.

Также мы писали, что после скандала вокруг МСЭК в Хмельницкой области на Черкасчине выявили более полсотни прокуроров-инвалидов.

Согласно официальной информации, 60 местных прокуроров имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа судебных представителей обвинения, работающих в области. 59 из них получили инвалидность до вторжения РФ 2022 года.