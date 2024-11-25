Больше пяти сотен. В Украине узнали количество прокуроров со статусом инвалидности
В Украине 524 прокурора имеют статус людей с инвалидностью.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в ответе на запрос народного депутата от партии "Евросолидарность" Алексея Гончаренко.
Согласно документу:
- в органах прокуратуры работает 831 человек со статусом инвалидности. Из них 524 – прокуроры;
- в Офисе генпрокурора работают 66 человек со статусом инвалидности. Из них 26 – прокуроры;
- в САП работают три человека со статусом инвалидности, из которых двое – прокуроры;
- в областных и окружных прокуратурах работает 762 человека со статусом инвалидности, среди которых 496 – прокуроры;
- восемь первых заместителей и заместителей руководителей областных прокуратур имеют статус людей с инвалидностью.
Напомним, после скандала с инвалидностями у прокуроров в отставку подал генпрокурор Андрей Костин.
Также мы писали, что после скандала вокруг МСЭК в Хмельницкой области на Черкасчине выявили более полсотни прокуроров-инвалидов.
Согласно официальной информации, 60 местных прокуроров имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа судебных представителей обвинения, работающих в области. 59 из них получили инвалидность до вторжения РФ 2022 года.
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