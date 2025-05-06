Украина может вскоре начать экспорт своего оружия, который юридически не запрещен, но фактивески производители не получают на это разрешение.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники.

По их данным, Владимир Зеленский уже одобрил продажу украинского вооружения.

Forbes рассказал о трех вариантах, как может осуществляться экспорт.

Первый вариант – точечное согласование каждой продажи. По словам крупного производителя FPV-дронов, позиция в министерствах и Офисе президента следующая: приносите контракты, будем рассматривать каждый индивидуально.

"Сейчас это так и работает – экспорт военных технологий у нас юридически не запрещен", – добавил депутат из "Слуги народа". Он добавил, что фактически производители проходили все проверки, но получали отрицательный ответ или не получали его вовсе.

Второй вариант – производителям могут позволить экспортировать половину от объема украинских контрактов. При этом часть выручки от экспорта производители должны передавать на закупки оружия для ВСУ.

Третий вариант – создание отдельного фонда, куда будут направлять дополнительную пошлину от экспорта оборонной продукции в размере 20%.

"Деньги будут использовать для закупок нужного армии вооружения", – рассказал источник журналу.

Глава Федерации работодателей Украины по оборонному направлению Игорь Фоменко сообщил, что решение об экспорте может быть принято уже в текущем месяце.

В марте СМИ писали, что Украина может стать крупным центром незаконной торговли оружием.

А недавно, после подписания сделки о недрах, администрация Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину.