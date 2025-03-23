Украина может стать крупным европейским центром незаконной торговли оружием после войны.

Об этом сообщает издание The Times.

По предположениям журнала, после окончания войны в стране останется огромное количество оружия, включая незарегистрированные и трофейные единицы.

Это может привести к криминализации оружейного бизнеса со стороны ветеранов и нелегальному экспорту оружия в Европу, Африку и на Ближний Восток.

В пример приводится бывшая Югославия, которая в течение десятилетий после окончания конфликта в 2001 году стала главным "арсеналом" оружия для преступников и террористов в Европе.

"Без строгого послевоенного контроля Украина может превратиться в оружейный базар в югославском стиле", - говорится в статье.

"Если хотя бы небольшое число вернувшихся украинских ветеранов будет вовлечено в организованную преступность, последствия для Европы для закона и порядка могут быть глубокими", - говорят эксперты.

Отмечается, что только лишь в Киеве в первые дни войны добровольцам выдали более 25 000 автоматов и около 10 миллионов патронов, а также гранатометы и пусковые установки. Поэтому послевоенная Украина "может превратиться в общество Калашникова", в котором споры, которые когда-то решались кулаками, будут решаться с помощью оружия.

Также издание пишет, что на руках у украинцев может находиться от одной до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия.

Проблему находят еще и в том, что в стране нет четких законов по владению оружием. Она единственная страна в Европе, где этот вопрос регулируется приказами МВД, что создает возможность злоупотреблений.

Напомним, недавно журналист Такер Карлсон призвал обвинить Зеленского в политических убийствах и перепродаже американского оружия.

Ранее в Financial Times писали о том, что Украина "движется к отмене" запрета на экспорт оружия, чтобы заработать на продаже дронов и масштабировать их производство.