Агентство оборонных закупок планирует снова приобрести сотни тысяч мин у государственного производителя, который не выполнил запланированный объем поставок в прошлом году, а поставленные им мины оказались бракованными и взрывались у ВСУ, что привело к большому скандалу.

Об этом сообщает в Фейсбуке спецкор ТСН Юлия Кириенко-Меринова.

Как сказано в публикации, из 500 тысяч мин калибра 120-мм, которые должны были поставить ВСУ до конца года, государственный завод передал только 170 тысяч. Несмотря на это, с заводом продлили срок действия контракта на 2025 год, "чтобы завод избежал штрафов за невыполнение".

"И теперь АОЗ снова планирует заказать у того же производителя еще несколько сотен тысяч мин. Вы скажете, что это абсурд? И будете правы", - написала Кириенко-Меринова.

Напомним, в ноябре возник скандал из-за того, что ВСУ получили бракованные мины разных калибров. Речь шла о поставках сотен тысяч снарядов, которые в итоге пришлось забрать с фронта.

В январе стало известно, что ВСУ продолжают получать бракованные мины, несмотря на громкий скандал.