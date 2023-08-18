Накануне вторжения РФ Министерство обороны получило бракованную партию артиллерийских мин на почти 270 миллионов гривен.

Об этом сообщает СБУ в Фейсбуке.

СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные изделия. Военные контрразведчики Службы безопасности выявили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство боеприпасов. Согласно подписанным договорам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования некачественного пороха.

Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выведению из строя самого артвооружения. Это установили специалисты оборонного ведомства в ходе испытаний артиллерийских мин.

После испытаний бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для устранения выявленных недостатков. Однако предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности и не поставили ВСУ ни одной единицы боеприпасов по госзаказу.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

До войны мы писали о громком скандале с закупкой для ВСУ некачественных бронежилетов.

А на днях рассказывали о разоблачении схемы поставок некачественных курток для ВСУ по втрое завышенным ценам.