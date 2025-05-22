Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Facebook

США проведут анализ всей предоставленной Украине помощи на предмет "манипуляций". Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Конгрессе.

По его словам, в случае обнаружения каких-либо незаконных действий, в Соединенных Штатах незамедлительно отреагируют. 

"Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы, и если мы когда-нибудь обнаружим незаконное присвоение или манипуляцию, то мы обязательно этим займемся", - заявил Рубио.

После этого он заявил, что США "оказали Украине чрезвычайную помощь, но эта война теперь должна закончиться", поскольку у нее "нет военного решения".

Ранее Рубио заявил, что США не предоставляли Украине никаких гарантий военного характера в рамках сделки по полезным ископаемым.

Напомним, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что американская военная помощь Украине, утвержденная во времена президентства Джо Байдена, закончится летом.

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