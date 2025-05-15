Чиновники Европейского Союза обеспокоены тем, что лидирующий по симпатиям кандидат на пост президента Румынии Джордже Симион объединится с премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо в попытках сорвать помощь Киеву.

Об этом пишет Politico.

"Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний Симион присоединится к Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию", — сказано в публикации.

Издание отмечает, что обещания Симиона остановить навязывание Евросоюзом нового глобалистского порядка, его территориальные претензии к Молдове и его полное несогласие с любой дальнейшей поддержкой Украины служат доказательством того, что румынский политик в лучшем случае станет непредсказуемым лидером, а в худшем – источником раскола внутри блока.

По данным Politico, подобное развитие событий станет "горьким ударом" для ЕС, поскольку Румыния считалась стойким приверженцем сообщества и НАТО. Кроме того, Бухарест обладает крупным геостратегическим весом.

Как мы писали, на днях Симион потребовал компенсировать Румынии передачу Киеву комплекса ПВО Patriot.

А незадолго до этого он заявил о своём стремлении к завершению российско-украинского конфликта.