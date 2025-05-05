В Румынии подсчитали все голоса в первом туре президентских выборов.

Первое место с большим отрывом занял ультраправый кандидат Джордже Симион - 40,96%.

Во второй тур с ним вышел мэр Бухареста Никушор Дан (20,99%). Провластный кандидат Крин Антонеску опустился на третье место и признал своё поражение.

Румынские СМИ пишут, что Дан мог вырваться во второй тур благодаря голосам румын из Молдовы.

Мэр Бухареста уже заявил, что в лице ультраправого Симиона будет бороться с "антизападным направлением".

При этом победитель первого тура, глава партии "Альянс за объединение румын" заявил, что "наступил рассвет великой эпохи суверенных наций, свободы и здравого смысла, а не больных идеологий и злоупотреблений".

Чем известен Джордже Симион

Симион - ультраправый кандидат, который открыто поддерживает снятого в прошлом году с румынских выборов Кэлина Джорджеску. И уже пообещавший сделать его премьер-министром в случае победы.

Джорджеску, к слову, пришел вчера с Симионом на избирательный участок.

"Существует несколько способов, с помощью которых, если румынский народ захочет, господин Джорджеску может занять руководящую должность, и мы ими воспользуемся", - сказал Симион.

Кэлин Джорджеску и Джордже Симион на выборах в Румынии

Взгляды обоих политиков действительно близки, хотя Симион менее радикален. Он выступает против поставок оружия Украине и не считает Россию угрозой для НАТО (о чем он заявил на днях в интервью Reuters). Однако он, в отличие от Джорджеску, не поддерживает выход Бухареста из Альянса. Хотя и соглашается с президентом США Дональдом Трампом в том, что европейским членам блока нужно увеличивать расходы на оборону.

В ноябре, после победы Трампа на выборах в США, Симион опубликовал свою фотографию в красной бейсболке с логотипом "Трамп, спаси Америку". А недавно заявил, что "идеологически полностью совпадает с движением MAGA".

Джордже Симион поддерживает Трампа

Оппоненты, впрочем, чаще называют Симиона не "проамериканским", а "пророссийским" (хотя за него наиболее активно голосует многочисленная румынская диаспора в Европе). Скандал по этому поводу возник еще в 2015 году, когда бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил, что в 2011 году Симион в Черновцах якобы встречался с представителями российского ГРУ.

Сам политик это опровергал и говорил, что доказательств такой встречи нет. И относил молдавские обвинения на счет своего призыва сделать Молдову частью Румынии, за что Симиону был выдан запрет на въезд в соседнюю страну до 2028 года (политик также попутно критиковал президента Молдовы Майю Санду).

С 2018 года такой запрет действовал и в Украине, хотя Симион недавно заявлял, что сроки его уже истекли.

В последнее время Симион поддерживал выступавших против Украины румынских фермеров. Он говорил, что они должны иметь приоритет в порту Констанца на Черном море, через который идет 70% украинского агроэкспорта, что перегружает порт и задерживает логистику для самих румын.

В этой связи 38-летний Симион также выступает против финансовой поддержки Румынией украинских беженцев и военной помощи Украине. Он также "намекал на территориальные претензии к Украине", пишет "Радио Свобода", подразумевая, видимо, заявления отдельных членов его партии о "румынской принадлежности" частей Бессарабии и Буковины.

Дадут ли Симиону победить

Власти Румынии, судя по всему, обеспокоены, что после отмены результатов первого тура выборов в ноябре новым их фаворитом снова становится ультраправый соратник снятого с выборов Джорджеску.

В конце апреля, за десять дней до повторного голосования, избирательные органы Румынии объявили о начале расследования в отношении партии Симиона. AUR подозревают в "нарушении правил финансирования избирательных кампаний".

Утверждается, что Симион организовал выплату 1,5 миллиона долларов американской лоббистской фирме для организации встреч в Вашингтоне, где он был гостем подкаста бывшего советника Трампа Стива Бэннона. Оплата якобы была произведена из средств, выделенных государством, но Симион отрицает эти обвинения.

То есть существует шанс, что в случае победы Симиона власти Румынии смогут снова попытаться сбить несистемного кандидата и отменить выборы. Правда, решиться на это второй раз подряд Бухаресту будет явно труднее.

Дело в том, что победы Джорджеску в ноябре никто не ожидал, за что и ухватились его противники, говоря о "российском следе". Симион же был изначально фаворитом гонки, который лидировал по всем опросам. Поэтому обвинить его в манипуляциях и второй раз подряд отменить выборы будет гораздо сложнее - разразится новый международный скандал и начнутся протесты.

Детальнее о выборах в Румынии мы писали в отдельном материале.