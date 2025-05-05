Премьер Румынии Марчел Чолаку после победы ультраправого кандидата Джордже Симиона в первом туре президентских выборов объявил, что уходит в отставку.

Об этом сообщает издание АР news.



"Я наблюдал вчера за голосованием граждан Румынии. Это (результаты голосования - ред.) означает, что правящая коалиция уже не имеет легитимности, и я предложил своим коллегам выйти из неё. Это косвенно ведёт к моей отставке с поста премьер-министра, что я и сделаю после встречи с вами", – заявил Чолаку в ходе краткого интервью журналистам.

В то же время он сообщил, что его прозападная Социал-демократическая партия (PSD) приняла решение не поддерживать публично ни одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов.

По словам Чолаку, будущий президент, который будет избран 18 мая, "решит вместе с партиями, которые смогут создать большинство в парламенте, кто будет управлять страной, а кто станет премьер-министром".

Ранее "Страна" писала, что Джордже Симион стал известен как сторонник Трампа и "агент ГРУ".

Напомним, СБУ запретила въезд румынскому политику за письма Путину о "захвате Украины".