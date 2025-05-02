В ФРГ хотят запретить "Альтернативу для Германии". В США назвали страну замаскированной тиранией
Новое правительство Германии рассмотрит вопрос о запрете партии "Альтернатива для Германии" после признания ее экстремистской.
Об этом заявил в интервью немецкому таблоиду Bild лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и будущий вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.
"Альтернатива для Германии" – это нападение на Германию. Они хотят другую страну, они хотят уничтожить нашу демократию", – считает Клингбайль.
В связи с событиями вокруг "Альтернативы для Германии" госсекретарь США Марко Рубио назвал ФРГ "замаскированной тиранией".
"Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия - это замаскированная тирания. Что действительно является экстремистским, так это не популярная "Альтернатива для Германии", занявшая второе место на недавних выборах, а скорее смертоносная политика открытых границ иммиграции, против которой выступает "Альтернатива для Германии". Германия должна изменить курс", - написал Рубио в своем аккаунте в Х.
На эту тему высказался и Илон Маск.
"Запрет центристской "Альтернативы для Германии", самой популярной партии Германии, стал бы крайним нападением на демократию", - написал американски милилардер в Х.
Напомним, сегодня в Федеральном ведомстве по охране конституции ФРГ заявили, что партия "угрожает демократии и классифицирована как экстремистская организация".
Между тем в марте рейтинг ультраправой политсилы достиг максимального уровня за всю историю.