Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые сравнялась в опросах с победившей на недавних выборах партией "Христианско-демократический союз" (ХДС).

Об этом пишет издание Bild am Sonntag, приводя данные исследования "Института новых социальных ответов" (INSA).

Так, рейтинг АдГ вырос до значения в 24%, что является самым высоким показателем этой политической силы за всю её историю.

После выборов ХДС уже потерял четыре с половиной процентных пункта. Также упало доверие к социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой партия Фридриха Мерца хочет сформировать коалицию, пишет издание.

А "Альтернатива" прибавила три процента в своей популярности.

Bild напоминает, что Мерц после победы на выборах отошёл от своего обещания не увеличивать внутренний долг и поддержал новые заимствования для того, чтобы, в частности, увеличить военные расходы. Респонденты рассматривают это как "обман избирателей", полагает газета.

Также против ХДС играют долгие коалиционные переговоры с СДПГ, тогда как население ФРГ ждёт немедленных реформ.

Ранее лидеры ультраправых партий ЕС призвали к новой "реконкисте".

Напомним, на съезде "Альтернативы для Германии" выступил Илон Маск, близкий соратник президента США.