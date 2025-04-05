Германия хочет забрать у США 1 200 тонн своего золота на сумму в 113 млрд. евро.

Об этом сообщает Politico.

По версии издания, причиной является введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлины мотив ЕС.

"Правительство шокировано непредсказуемой политикой Трампа и больше не считает Америку надежным партнером. Германия обладает вторым по величине запасом золота в мире и 37% из этих запасов хранит в США в качестве гарантии, что при необходимости власти страны могут обменять золото на доллары или любую другую твердую валюту", – пишет издание.

О том, как новые мировые пошлины Трампа ударят по миру и что это значит для Украины мы писали в отдельном материале.

Сразу после информирования Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, то Евросоюз готов принять контрмеры в ответ на введённые им тарифы.

По ее словам, "тарифы нанесут удар по потребителям по всему миру", а "расходы на ведение бизнеса с Соединенными Штатами резко возрастут".

Ранее мы писали о том, что Франция готовит жесткий единый ответ Европы на пошлины Трампа.