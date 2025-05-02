В Германии признали правоэкстремистской партию "Альтернатива для Германии", которая недавно вышла на первое место в социальных опросах.

Об этом сообщает Tagesschau.

В Федеральном ведомстве по охране конституции заявили, что партия "угрожает демократии и классифицирована как экстремистская организация".

Ранее она классифицировалась как "подозреваемая правоэкстремистская партия".

Однако это не означает ее запрета и правовых последствий для деятельности политической силы не несёт.

Запретить партию может только Федеральной конституционный суд по инициативе Бундестага, Бундесрата или Федерального правительства.

АдГ намерена обжаловать решение.

Напомним, на съезде "Альтернативы для Германии" выступил Илон Маск, близкий соратник президента США Дональда Трампа.

Ранее лидеры ультраправых партий Евросоюза собрались в Мадриде и призвали к новой "реконкисте" (в средние века так назвали отвоевание у мусульман частей Испании). Правящая Социалистическая партия Испании заявила, что осуждает мадридский "шабаш ультрас".