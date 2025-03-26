В ФРГ рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" достиг максимального уровня за все время ее существования - 23,5%. Причем популярность партии может вырасти еще больше в случае проблем с формированием новой коалиции.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на новый опрос института изучения общественного мнения INSA.

"Это самый высокий показатель для AдГ в опросах INSA. Анализ показывает, что максимальный потенциал АдГ составляет 30,5%", - заявил глава INSA Герман Бинкерт.

Разрыв с правящим альянсом ХДС/ХСС оказался всего 3,5%, в то время как осенью прошлого года он был в четыре раза больше. "Зелёные" также улучшили своё положение на 1% и достигли 12%.

Свободная демократическая партия (СвДП) поднялась до 3,5% (+0,5%), а Социал-демократическая партия (СДПГ) потеряла один пункт - теперь у нее 14,5%. Левые (10,5%) сохранили свой результат.

"Большинство [избирателей в Германии] выбрали курс вправо от центра, а получат леволиберальное правительство (коалиция ХДС/ХСС - СДПГ, переговоры о создании которой сейчас ведутся - Ред.). Люди все чаще считают: нет смысла голосовать за ХДС, если это все равно не приведет к правому кабинету", - говорит политолог Вернер Патцельт.

По его мнению, "изоляция АдГ возмущает многих, и эта стратегия лишь усиливает позиции партии".

Бинкерт отмечает, что ХДС воспринимается как "часть власти", а значит, АдГ остается "единственной настоящей оппозицией справа", что делает ее привлекательной для избирателей.

В свою очередь политолог Штефан Маршал из университета Дюссельдорфа отмечает, что АдГ "извлекает выгоду из недовольства политикой последних лет, не в последнюю очередь в миграционной политике".

Напомним, в январе рейтинг партии "Альтернатива для Германии" вырос на четыре процента за неделю и достиг 23%.

Ближайший соратник президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск открыто рекламировал эту партию.