Оппозиционная ультраправая партия "Альтернатива для Германии" практически догнала победивший на выборах в ФРГ блок ХДС/ХСС: отставание сократилось до 1%.

Об этом со ссылкой на данные опроса института изучения общественного мнения Forsa пишет немецкий таблоид Bild.

Согласно опросу, ХДС теряет позиции и набирает 25%, тогда как АдГ рассчитывает уже на 24%.

Такого близкого результата между партиями не было со времени основания "Альтернативы для Германии" в 2013 году. Лидер правых Алиса Вайдель открыто заявляет, что цель ее партии – стать главной силой в стране. На выборах 23 февраля блок ХДС/ХСС набрал 28,5% голосов, АдГ – 20,8%.

Ухудшилась ситуация и у возможных коалиционных партнеров: СДПГ падает до 15% (на выборах – 16,4%), "Зеленые" – до 12%. Единственная партия, которая растет, – это левые, они поднимаются до 10% после 8,8% на выборах. Таким образом возможная коалиция ХДС/ХСС и СДПГ, согласно последним результатам опросов, уже теряет парламентское большинство.

Рейтинг Фридриха Мерца также пошел вниз: только 28% немцев считают, что он заслуживает доверия, а 70% – нет. Сразу после выборов его рейтинг был на отметке примерно в 36%.

Напомним, на днях сообщалось, что в ФРГ рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" достиг максимального уровня за все время ее существования - 23,5%.

Ближайший соратник президента США Дональда Трампа миллиардер Илон Маск открыто рекламировал эту партию.