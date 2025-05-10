Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил своё согласие на прекращение военной помощи Киеву на время возможного 30-дневного прекращения огня по линии фронта.

Об этом европейский политик сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе заседания "коалиции желающих" в Киеве.

"Нет никаких предварительных условий. Как и прекращения поставок оружия для защиты и сопротивления за вас [Украину]", – сказал Макрон.

Напомним, остановка поставок оружия Украине на время перемирия – одно из условий Москвы, которое сегодня повторил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь призвал Украину и Россию "закончить эту глупую войну".

Война в Украине продолжается 1172-й день. Последние новости с главными событиями 10 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Силах обороны юга заявили, что ВСУ не получали приказа открывать огонь только в ответ во время российского перемирия. Военные сообщают о продвижении РФ под Константиновкой и на Новопавловском направлении, а также под Покровском (есть сведения о потере села Песчаного и половины Зверевого).

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