Американские, европейские и украинские переговорщики за последние дни согласовали "перечень условий" из 22 пунктов, которые спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф должен представить в ближайшее время Владимиру Путину.

Об этом со ссылкой на западного чиновника сообщает телеканал NBC News.

В документ входит 30-дневное прекращение огня. Также он "соответствует требованию Путина о том, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО".

"Если Путин хочет выхода, вот его выход", - сказал чиновник о предложениях.

В материале не указываются другие пункты этого плана, в частности, неизвестно есть ли среди них признание Крыма российским и снятие американских санкций с РФ, что содержалось в ранее обнародованном СМИ "плане Трампа".

Напомним, сегодня в Киеве главы четырёх европейских стран согласовывали с украинским президентом Владимиром Зеленским предложение Путину о прекращении огня на 30 дней начиная с понедельника 12 мая.

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