Итак, сегодня ситуация с предложением стран Запада и Украины о 30-дневном перемирии прояснилась.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что Киев готов объявить прекращение огня на 30 дней с 12 мая. Этот вопрос, судя из его сообщения, уже согласован как с европейскими лидерами, приехавшими в Киев, так и с Трампом.

При этом западные СМИ пишут, что Уиткофф должен привести Путину план из 22 пунктов с условиями по мирному урегулированию. Помимо прекращения огня с 12 мая там содержится также блокировка вступления Украины в НАТО. Прочие пункты неизвестны. И их содержание сейчас - это ключевой вопрос с точки зрения согласия (или отказа) РФ от предложенного перемирия.

Хоть из Москвы идут, в основном критические отзывы о предложенном с 12 мая прекращении огня, но, в конечном счете, последнее слово будет за Путиным.

И каким оно будет зависит, повторимся, от содержания тех самых 22 пунктов, которые должен привезти в Кремль Уиткофф. То есть, что РФ получит в случае своего согласия на перемирие.

Также будет играть роль и то, как на Кремль подействуют угрозы Запада ужесточить санкций, если Россия от перемирия откажется.

Как мы уже писали, Украина и "партия войны" на Западе в лице Макрона и Стармера рассчитывают на то, что Путин откажется от предложенного перемирия, после чего Трамп продолжить поставки оружия Украине и введет жесткие санкции против РФ, что может привести к полному прекращению диалога США и России и к резкому усилению их конфронтации.

Какое решение примет Путин, увидим уже в ближайшие дни.

Следим за развитием событий.