Президент Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск созвонились с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Киеве.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Также он отметил, что Украина готова к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника, 11 мая.

"После встречи коалиции желающих в Киеве все пять лидеров - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер - провели конструктивный телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по мирным усилиям.

Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и море по меньшей мере на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам", - написал Сибига.

Ранее Мерц и Макрон в Киеве призвали Россию поддержать 30-дневное перемирие. В противном случае они заявили о новых санкциях.